Эксперты определили самые популярные автомобили в российских мегаполисах

Москва, 18 октября. Автомобильные эксперты составили рейтинг популярности продаваемых на сайте «Авито» транспортных средств. По имеющимся данным, отечественная Lada Priora заняла первую строчку, но в мегаполисах россияне предпочитают иномарки.

«В первую десятку популярных авто с пробегом вошли восемь моделей «АвтоВАЗа» и лишь две иномарки: Ford Focus и Hyundai Solaris», — отметили эксперты.

Вместе с тем самой востребованной моделью была признана Lada Priora, цена которой в среднем составляет 238 тыс рублей. В 2017 году она также была в лидерах, но стоила на 2% дешевле, пишет News.ru.

Также сообщается, что за 12 месяцев топ-10 самых популярных авто с пробегом покинули Lada 2109 и Lada 2112 Samara, уступив свои места Lada Granta и Hyundai Solaris.

Отмечается, что в Новосибирске, Иркутске и Красноярске спросом пользуется Toyota Corolla. Ford Focus больше востребован в российской столице и Петербурге, Hyundai Accent — в Ростове-на-Дону, а Daewoo Nexia — в Тюмени.

Средняя стоимость автомобиля на российском рынке в третьем квартале текущего года составила 449 тыс. рублей.