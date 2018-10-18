В Совфеде отреагировали на «закон джунглей», принятый Верховной радой Украины

Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы россиянами. В законопроекте их называют «гражданами страны-агрессора». Инициативу поддержали 243 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, устанавливается уголовная ответственность за пересечение госграницы Украины «лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, а также вне пунктов пропуска».

Россиян хотят лишать свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение украинской границы. За повторное нарушение или совершение этого группой лиц будет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Если правонарушители применят оружие, то им грозит до восьми лет тюремного заключения. Документ еще должен подписать президент Украины, и он вступит в силу после публикации в официальных СМИ.

Фактически украинские власти выдают себе карт-бланш, чтобы лишать россиян свободы без разбора или, по крайней мере, еще жестче проверять желающих перейти границу.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил: по своему содержанию и в плане безопасности этот закон ничего не несет — он страшен своей популистской подоплекой.

«Он опасен другим: украинские парламентарии в Раде закладывают русофобские настроения не только в политическую элиту, но и в структуры управления государством: пограничников, сотрудников полиции, таможенную службу. Появляется новое поколение государственных чиновников и военных, и эти не содержащие какой-либо конкретики законы, однако имеющие этическую и политическую окраску, направлены против российских граждан. Этот «закон джунглей», принятый в Раде, делает невозможным общение между нашими народами», — отметил сенатор.

Собеседник ФАН согласился с тем, что этот закон даст лишний повод властям Украины цепляться к людям с российскими паспортами без объективных на то причин.

«Русофобская инициатива заложена в предвыборной кампании Порошенко. Он стремится через подконтрольных ему лиц нагнетать в парламенте антироссийскую истерию, делать все, чтобы процветал махровый национализм, чтобы появлялись неонацистские настроения. Украинскому президенту это выгодно, потому что именно на настроении своих граждан он хочет переизбраться на второй срок. Как глава государства он ничего не сделал для простого населения, наоборот, он привел подавляющее большинство украинцев к безработице, нищете и разрушению экономических основ государства», — заметил Игорь Морозов.

Примечательно, что ответных действий на столь явный антироссийский закон предпринимать не нужно. Наоборот, стоит ответить добром на зло Киева. По мнению сенатора, сами украинцы уже понимают, что Киев ведет агрессивную политику, а от нее надо уходить.