Сирия: РФ и Турция проинформировали ООН о продлении соглашения по Идлибу

Женева, 18 октября. Россия и Турция проинформировали ООН о продлении срока действия соглашения о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

По его словам, Москва и Анкара проинформировали ООН о необходимости дополнительного времени для создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

«Россия и Турция сообщили, что больше времени нужно для выполнения соглашения по Идлибу», — сказал Эгеланн.

Напомним, в середине сентября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Меморандум предполагает создание демилитаризированной зоны вдоль линии соприкосновения между вооруженной оппозицией и правительственными войсками Сирии. Создание демилитаризированной зоны в провинции Идлиб должно было завершиться к 15 октября.