Кокорин и Мамаев примут участие в заседании суда по видеосвязи

Москва, 18 октября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве, примут участие в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО «Бутырка».

На заседании суда 19 октября будут рассмотрены апелляции на арест футболистов. Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина ранее заявил, что защита направила в Тверской суд Москвы апелляцию на арест Кокорина. Адвокат утверждает, что суд не учел, что Кокорин не участвовал в драке с водителем ведущей «Первого канала», сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Защита хавбека «Краснодара» Павла Мамаева утверждает, что футболист не участвовал во второй драке в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Адвокат футболиста просит отпустить Мамаева под домашний «мини-арест», который бы позволил футболисту тренироваться.

Напомним, Кокорин и Мамаев 8 октября избили водителя телеведущей «Первого канала», а затем напали на чиновника в кафе. Суд постановил взять под стражу на два месяца Мамаева и Кокорина по обвинению по статье «Хулиганство».