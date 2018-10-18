Автобус опрокинулся после столкновения с Mercedes в Кемерово, появилось видео  

Кемерово, 18 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и Mercedes.

По имеющимся данным, Mercedes через сплошную пытался обогнать автобус, но в итоге ударил его в заднюю часть. В результате автобус опрокинулся.

В настоящее время о пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что это второе подобное ДТП в Кемерово за последние два дня. Вчера утром опрокинулся маршрутный ПАЗ №40.