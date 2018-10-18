Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автобус опрокинулся после столкновения с Mercedes в Кемерово, появилось видео  

151
0 Оставить комментарий

Автобус опрокинулся после столкновения с Mercedes в Кемерово, появилось видео  

Кемерово, 18 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео последствий дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и Mercedes.

По имеющимся данным, Mercedes через сплошную пытался обогнать автобус, но в итоге ударил его в заднюю часть. В результате автобус опрокинулся.

В настоящее время о пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.

Отмечается, что это второе подобное ДТП в Кемерово за последние два дня. Вчера утром опрокинулся маршрутный ПАЗ №40.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое