«Все по закону»: директор охотничьего магазина рассказал о покупке стрелка из Керчи

Керчь, 18 октября. Директор охотничьего магазина «Сокол» Анатолий Лунев рассказал, что студент, устроивший стрельбу в политехническом колледже в Керчи, купил 16 пачек боеприпасов. По словам Лунева, он показал продавцу специальное удостоверение.

«Ему уже было 18 лет. И все документы на оружие у него были в порядке. По закону мы имели право продать ему до тысячи патронов», — сообщил Лунев в беседе с KP.RU.

У 18-летнего Владислава Рослякова было разрешение на приобретение патронов, выданное лицензионным отделом Росгвардии от 8 сентября 2018 года. Как отметил директор магазина, претензий к покупателю не возникло, парень предоставил разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия пневматического и огнестрельного типа. Сотрудник магазина записал данные документа, а затем Росляков расписался за покупку.

Стрелок приобрел 150 патронов в 16 пачках. Вся покупка обошлась в 900 рублей. Также Лунев опроверг слухи о том, что якобы Росляков купил в магазине «Сокол» ружье.

Напомним, трагедия в политехническом колледже в Керчи произошла 17 октября. Студент четвертого курса Владислав Росляков открыл огонь по находившимся в здании студентам и преподавателям, а затем взорвал самодельное устройство. Жертвами трагедии стали 21 человек.