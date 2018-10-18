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Семерых пострадавших в колледже Керчи везут в Москву на самолете МЧС

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Семерых пострадавших в колледже Керчи везут в Москву на самолете МЧС

Москва, 18 октября. Транспортный самолет МЧС России с семью пострадавшими во время керченской трагедии на борту вылетел в Москву, сообщили в пресс-службе министерства.

Самолет вылетел из Симферополя, куда раненых доставили из Керчи вертолеты Ми-8. На борту самолета МЧС РФ находятся семь пострадавших, передает РИА Новости. Отмечается, сто воздушные судна ведомства оснащены специальным современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам уже во время полета.

Семерых пострадавших в колледже Керчи везут в Москву на самолете МЧС

Пострадавших на пути из Симферополя в Москву сопровождают специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Ожидается, что самолет МЧС РФ приземлится в подмосковном аэропорту «Раменское».

Ранее сообщалось, что состояние двух раненых керченские врачи оценивают как крайне тяжелое. Федеральное агентство новостей публиковало видео с территории первой городской больницы.

Автор: Катерина Иванова
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