Семерых пострадавших в колледже Керчи везут в Москву на самолете МЧС

Москва, 18 октября. Транспортный самолет МЧС России с семью пострадавшими во время керченской трагедии на борту вылетел в Москву, сообщили в пресс-службе министерства.

Самолет вылетел из Симферополя, куда раненых доставили из Керчи вертолеты Ми-8. На борту самолета МЧС РФ находятся семь пострадавших, передает РИА Новости. Отмечается, сто воздушные судна ведомства оснащены специальным современным оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам уже во время полета.

Пострадавших на пути из Симферополя в Москву сопровождают специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Ожидается, что самолет МЧС РФ приземлится в подмосковном аэропорту «Раменское».

Ранее сообщалось, что состояние двух раненых керченские врачи оценивают как крайне тяжелое. Федеральное агентство новостей публиковало видео с территории первой городской больницы.