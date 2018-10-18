Дамаск, 18 октября. Сотни вынужденных сирийских переселенцев вернулись в свои родные города через переправу Зомрани в западном районе Каламуна, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Благодаря совместной работе властей Сирии и Ливана процесс возвращения беженцев на родину активно продолжается. Накануне десятки частных автомобилей и грузовиков пересекли границу Ливана, чтобы доставить вынужденных переселенцев в их родные дома.

В распоряжении нашего корреспондента появилось видео с места событий:

Возвращение сирийских беженцев во многом стало возможным из-за побед сирийской правительственной армии, которая смогла освободить населенные пункты, находящиеся под контролем террористических организаций.

Восстановление мира в городах и населенных пунктах Сирии побудило многих людей покинуть временные лагеря и отправиться на родину.

Президент Ливана Мишель Аун, выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что приветствует любую инициативу, направленную на разрешение ситуации с сирийскими беженцами.

По словам Ауна, все граждане САР должны вернуться на родину. Бейрут выступает против искусственных задержек возвращения беженцев.

Согласно официальным данным МИД России, около 11 миллионов сирийцев по-прежнему остаются беженцами, из них шесть миллионов — вынужденные переселенцы в собственной стране.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже семь лет. В конце прошлого года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке. В данный момент в отдельных районах республики при содействии российской стороны продолжается зачистка так называемых спящих ячеек ИГ1, которые продолжают скрываться. Параллельно этому идет политическое урегулирование ситуации в стране и возвращение беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.