«А как же траур?»: россияне возмущены корпоративом краснодарских чиновников в день трагедии в Керчи

Краснодар, 18 октября. Жителей Краснодара возмутил шикарный корпоратив кубанских чиновников из министерства дорожного хозяйства в день траура по погибшим в Керченском политехническом колледже.

В Сети было опубликовано видео гуляний кубанских дорожников, которые проходили в одном из самых дорогих ресторанов города. При этом мероприятие состояло из нескольких частей. Первая часть прошла в Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, где чиновников со сцены поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр столицы Кубани Евгений Первышов.

После этого праздник продолжился в ресторане с живой музыкой, изысканными блюдами и огромным тортом. Пользователей Сети возмутил шикарный праздник чиновников из министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, которые напомнили о трехдневном трауре в память о погибших при нападении на колледж в Керчи, передает телеканал «360».

«Кстати, а как же траур?» — интересуется один из пользователей.

«Это настоящие смерти, это #люди #дети #керчь. Слов нет. Бог нам и им судья», — возмущается подписчик в социальных сетях.

Напомним, 17 октября произошло нападение на Керченский политехнический колледж. 22-летний студент колледжа привел в действие взрывное устройство, после чего открыл огонь по учащимся. В результате атаки погибли 19 человек, еще более 50 получили ранения. После нападения стрелок покончил с собой.