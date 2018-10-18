Дело «русской мафии» в Испании развалилось, все фигуранты оправданы

Мадрид, 18 октября. Национальный суд Испании оправдал фигурантов дела «русской мафии», в том числе депутата Госдумы РФ Владислава Резника. Суд не нашел доказательств связи 17 человек, которых прокуратура подозревала в отмывании денег, с Тамбовской и Малышевской преступными группировками.

Расследование резонансного дела заняло 11 лет, при этом слушания начались только в начале 2018 года. Испанские прокуроры подозревали россиян в отмывании денег через создание фиктивных компаний, перепродававших друг другу недвижимость на испанском побережье.

Фигуранты дела и представители их защиты неоднократно отмечали, что не было представлено ни одно факта, по которому может быть применено уголовное наказание. В частности, Владислав Резник последовательно отрицал все обвинения, отмечая, что «верит в испанскую судебную систему».