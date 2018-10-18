Киев, 18 октября. Верховная рада проголосовала за передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Данное решение поддержали 237 депутатов.

Представители Украинской православной церкви заявили, что музеи Украины вряд ли поддержат решение Верховной рады по передаче Андреевской церкви Константинополю.

Председатель синодального отдела УПЦ архиепископ Климент заявил, что Андреевская церковь находится под охраной ЮНЕСКО. По его словам, здание содержит уникальные фрески. Чтобы их сохранить необходимо поддерживать определенную температуру, а также в здании нельзя зажигать свечи, отметил представитель УПЦ. Климент подчеркнул, что храм больше 27 лет не передавался в собственность УПЦ для того, чтобы не нарушать эти условия.

«Будет очень удивительно, если эти нормы, которые не позволяли передать храм Украинской церкви, будут перечеркнуты, чтобы передать церкви иностранного государства», — заявил Климент журналистам.

Ранее представители УПЦ заявили, что министерство культуры Украины не может инвентаризировать имущество Украинской православной церкви, поскольку не имеет на это право.

По его словам протоиерея Александра Бахова, имущество, которое находится в украинских храмах, является собственностью религиозных общин, несмотря на то, что государство является собственником или арендодателем здания. Он подчеркнул, что требование Минкульта Украины описать церковные ценности является незаконным.

Бахов заявил, что чиновники могут осмотреть «историко-культурные ценности» только в том случае, если передали их на хранение в религиозную общину.

Ранее украинские СМИ сообщили, что министр культуры Украины Евгений Нищук потребовал провести инвентаризацию ценностей УПЦ.

Отметим, что после решения Верховной рады по передаче Андреевской церкви Вселенский патриархат сможет использовать здание для проведения богослужений. В настоящий момент зданием распоряжается УПЦ, сообщает Infox.ru