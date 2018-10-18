Сирия новости 18 октября 16.30: ССА арестовала трех членов YPG в Алеппо, курды потеряли боевика в Ракке

Сирия, 18 октября. ССА арестовала трех членов YPG в районе Африна, курды потеряли боевика в Ракке, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят радикалам в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): арестовала трех боевиков YPG в Алеппо.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, потеряли боевика в Ракке.

Международная коалиция: наносит ущерб жилым районам Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо продолжаются столкновения между протурецкими группировками и бандами курдских радикалов. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Breizhman1983), что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) арестовали трех членов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в ходе обысков в окрестностях Африна.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проводят гуманитарную акцию в административном центре региона, сообщает Twitter-канал (@RealNewsAleppo).

Провинция Дейр-эз-Зор

В окрестностях города Хаджин на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии (SDF), пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@syrianpc).

Местный Twitter-канал (@smmsyria) опубликовал фотографии домов мирных жителей данного района провинции, разрушенных во время авианалетов ВВС международной коалиции. Напомним, силы возглавляемого США западного альянса наносят удары по предполагаемым укрытиям боевиков ИГ, однако в результате страдают гражданские. Ранее ВВС коалиции атаковали позиции SDF в этой местности. Курды потеряли шесть боевиков убитыми и 15 раненными.

Провинция Ракка

Самодельное взрывное устройство детонировало в автомобиле одного из боевиков Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Аль-Аднания в пригороде административного центра провинции Ракка. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что владелец транспортного средства погиб на месте.

Члены курдских военизированных отрядов продолжают препятствовать въезду жителей окрестных поселений в Ракку, сообщает Twitter-канал (@RudawEnglish).

Провинция Хама

Радикальные исламисты вновь открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в северной части провинции Хама, передает Сирийской центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). По сведениям правозащитной организации, правительственные войска САР ответили на агрессию со стороны боевиков обстрелами позиций исламистов в окрестностях Аль-Латамины.

Кроме того, как сообщает SOHR, перестрелки между армией САР и террористами «Джебхат ан-Нусры»1 отмечаются в долине Аль-Габ на северо-западе региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)