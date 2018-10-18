Сирия сегодня: Украина обиделась на Дамаск, ИГИЛ чувствует себя «прекрасно» в районе Ат-Танфа

Сирия, 18 октября. Киев направил официальному Дамаску ноту протеста из-за визита крымской делегации на территорию Сирийской Арабской Республики (САР). Боевики террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) чувствуют себя «прекрасно» в подконтрольной американцам зоне Ат-Танфа. Из Идлиба выводят тяжелое вооружение. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Недовольный Киев

МИД Украины передал ноту протеста руководству САР в связи с проведенными переговорами между сирийской стороной и крымской делегацией. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Украина решительно осуждает официальные контакты Сирийской Арабской Республики с оккупационной (так в Киеве называют законное руководство республики. — Прим. ФАН) администрацией Крыма… В этой связи МИД Украины заявляет, что проведение сирийскими официальными лицами переговоров с представителями оккупационной власти Крыма… является грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права… Соответствующую ноту протеста МИД Украины передал сирийской стороне», — говорится в тексте сообщения.

Крымская делегация, в составе которой присутствует и глава республики Сергей Аксенов, находилась с официальным визитом в Дамаске. Сторонам удалось подписать соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

ИГИЛ в районе Ат-Танфа

Боевики «Исламского государства» «прекрасно себя чувствуют» в зоне Соединенных Штатов в районе Ат-Танфа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не знаем, что творится в некоторых других районах Сирии. В частности, американцы надолго обосновались на восточном берегу реки Евфрат. Они конструируют зону радиусом 55 км в районе Ат-Танфа, внутри которой находится лагерь беженцев Рукбан, куда нет доступа, потому что никто не может дать гарантий, что в этот лагерь можно безопасно пройти, не рискуя быть атакованными бандитами, которые прекрасно себя чувствуют в этой американской зоне, в том числе игиловцы», — заявил Лавров.

Тяжелое вооружение

Кроме того, Сергей Лавров добавил, что из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе выводятся тяжелые вооружения. В то же время, по словам главы российского МИД, Анкара убеждает вооруженную оппозицию сотрудничать и российской стороной, и с сирийским руководством.

Лавров отметил, что соглашение Российской Федерации и Турции по Идлибу — временное.

«Насчет того, как выполняются сочинские договоренности. Они выполняются. Демилитаризованная зона создается по периметру этого района в Идлибе, выводятся тяжелые вооружения. Наши турецкие партнеры активно работают с оппозицией, убеждая ее сотрудничать. Такое сотрудничество идет. Мы будем внимательно за этим следить», — заявил Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.