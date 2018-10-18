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Стало известно, что искал Росляков в Интернете перед нападением на колледж в Керчи

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Стало известно, что искал Росляков в Интернете перед нападением на колледж в Керчи

Симферополь, 18 октября. Следователи выяснили историю поисковых запросов в Сети подозреваемого по делу о нападении на керченский колледж. В незакрытой вкладке браузера сотрудники правоохранительных органов обнаружили страницу поисковика с вопросом «Как изготовить самодельное взрывное устройство».

В компьютере Владислава Рослякова следователи также нашли схемы и инструкции по сборке СВУ, пишет «Царьград» со ссылкой на источник.

Напомним, 17 октября в керченском политехническом колледже произошел взрыв. Сообщалось, что примерно в это же время студент начал стрельбу в здании учебного заведения. Его тело обнаружили в одном из помещений колледжа. Рядом с подозреваемым обнаружили сумку с боеприпасами, которые он мог использовать во время нападения.

Жертвами керченской трагедии, по последним данным, стал 21 человек. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Автор: Регина Пак
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