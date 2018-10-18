Телефон размером с банковскую карту представили в Японии

Токио, 18 октября. Японский производитель Kyocera представил новую модель смартфона KY-O1L. Устройство размером с банковскую карту претендует на звание самого тонкого телефона.

Телефон толщиной 5,3 миллиметра весит всего 47 граммов. Устройство оснащено 2,8-дюймовым монохромным экраном на базе электронной бумаги и аккумулятором мощностью 380 мАч.

Смартфон поддерживает сети LTE, однако от камеры производитель решил отказаться. Также в смартфоне нет магазина приложений, но установлен браузер. Появится смартфон на рынке в ближайший месяц. Заявленная стоимость составляет 284 доллара.