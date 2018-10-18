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МИД РФ напомнил россиянам о правиле «первого въезда» при получении Шенгена

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МИД РФ напомнил россиянам о правиле «первого въезда» при получении Шенгена

Москва, 18 октября. В МИД РФ прокомментировали случаи отказа россиянам в предоставлении шенгенской визы в связи с правилом «страны первого въезда». Консульский департамент дипломатического ведомства уточнил, что подразумевается в соответствующей статье Визового кодекса ЕС.

«Виза выдается заявителю дипломатическим представительством или консульским учреждением того государства, которое выступает основным местом назначения поездки», — напомнили в МИД РФ.

Например, в случае получения Шенгена в консульстве Финляндии, гражданину необходимо непременно посетить финскую территорию, после чего он может свободно посещать и другие государства Шенгенского соглашения.

Автор: Федор Веснин
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