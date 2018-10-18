«Есть вопросы по безопасности»: детский омбудсмен рассказала об особенностях охраны школ в Крыму

Количество жертв «керченского стрелка» увеличилось до 21 человека — не доехала до московских больниц Вика Д. Видео и фотографии практически всех действий убийцы — Владислава Рослякова — попали в Интернет, и теперь оказаться жертвами своего же сокурсника боятся стать многие российские подростки. «Как уберечь других детей от страха и паники в то время, когда все подробности трагедии смакуются в Интернете?» — на этот вопрос Федеральному агентству новостей ответила Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в России, в эти дни она работает в Керчи.

«Ответ очень простой — нужно их увлекать созидательной деятельностью, — ответила детский омбудсмен. — Лучшая профилактика страха перед произошедшим — увлечь детей конструктивной деятельностью, в которой они смогут найти себя. В этом, к сожалению, есть вопросы. Поэтому мы начали мониторинг воспитательных программ».

Ранее на пресс-подходе Анна Кузнецова, говоря о трагедии в Керчи, заявила, что «есть и специфика региона, есть и системные сбои, которые нужно устранять». Есть комплекс решений, который касается как федеральных решений, так и региональных, отметила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, в конце следующей недели специалисты смогут представить конкретные предложения: что сделать, чтобы керченская трагедия не повторилась в других городах России. Речь будет идти в первую очередь о безопасности, уточнила она.

«К сожалению, по сравнению с другими территориями Российской Федерации в Крыму есть вопросы по антитеррористической безопасности. Мы знаем, что если в Краснодарском крае действует 85% лицензированных служб охраны, то здесь, к сожалению, не больше 10% — и есть к тому же препятствия в существующих механизмах, утвержденных на федеральном уровне», — рассказала Кузнецова.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что учащиеся политехнического колледжа Керчи, где произошла трагедия, вернутся к учебе уже в понедельник, 22 октября.

Многие из них пришли сегодня к зданию колледжа и к импровизированному мемориалу — вспомнить своих погибших однокурсников и еще раз обсудить, как выбирались из здания во время расстрела и взрыва. Некоторые признавались корреспонденту ФАН, что боятся идти учиться и пока не представляют, как зайдут в учебное заведение.

«Я еще со студентами не разговаривала. После работы специалистов — сейчас будет встреча со специалистами центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, которые работают совместно с Минздравом. К вечеру будет понятно, какая ситуация, насколько она сложна и какие меры помощи требуются подросткам», — рассказала ФАН Анна Кузнецова.

Психологи работают в Керчи все эти дни, особенно пригодилось их присутствие вчера, во время процедуры опознания. Специалисты из больших городов останутся на некоторое время в Крыму, чтобы поработать вместе с местными психологами. Детский омбудсмен пообещала в разговоре с ФАН, что пострадавшие в Керчи не бросят после закрытия штаба, а все будут под наблюдением психологов, особенно несовершеннолетние.