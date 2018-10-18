Медведев исключил военный ответ России на западные санкции

Москва, 18 октября. Ответы России на санкции США могут быть разными, в том числе асимметричными решениями, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Евроньюс».

Говоря об ответных мерах РФ на американские санкции​​​, председатель российского правительства подчеркнул, что военные меры в данном случае совершенно исключены, потому как РФ является ответственным государством и постоянным членом Совбеза.

«В мире есть разные формы реагирования, в том числе, как я сказал, асимметричные», — добавил Медведев.

Ранее советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев заявил, что Россия должна ответить на американские санкции, нанеся удар на валютно-финансовом направлении.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что американский истеблишмент «рано или поздно» придет к пониманию бесперспективности санкционной политики.