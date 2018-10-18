Медведев поручил оказать финансовую помощью семьям жертв и пострадавшим в Керчи

Москва, 18 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших в керченской трагедии, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Медведев подписал распоряжение, согласно которому пострадавшие и семьи жертв трагедии в керченском колледже получат финансовую помощь. Отмечается, что родственники погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Раненые, чье состояние врачи оценивают как тяжелое или среднее, получат по 400 тысяч рублей. Пострадавшие с легкими ранениями получат по 200 тысяч рублей​​​.

Отмечается, что также Крыму будут выделены средства из Резервного фонда. Они будут направлены на оказание мер соцподдержки жителей республики, которых затронула эта трагедия, передает РИА Новости.

В Крыму объявлен трехдневнй траур. Количество погибших при взрыве и стрельбе в колледже достигло 21 человека. Десятки человек пострадали. Людей с тяжелыми травмами перевозят в Москву, Краснодар, Симферополь.