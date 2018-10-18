Медведев поручил оказать финансовую помощью семьям жертв и пострадавшим в Керчи
Москва, 18 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших в керченской трагедии, сообщили в пресс-службе правительства страны.
Медведев подписал распоряжение, согласно которому пострадавшие и семьи жертв трагедии в керченском колледже получат финансовую помощь. Отмечается, что родственники погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Раненые, чье состояние врачи оценивают как тяжелое или среднее, получат по 400 тысяч рублей. Пострадавшие с легкими ранениями получат по 200 тысяч рублей.
Отмечается, что также Крыму будут выделены средства из Резервного фонда. Они будут направлены на оказание мер соцподдержки жителей республики, которых затронула эта трагедия, передает РИА Новости.
В Крыму объявлен трехдневнй траур. Количество погибших при взрыве и стрельбе в колледже достигло 21 человека. Десятки человек пострадали. Людей с тяжелыми травмами перевозят в Москву, Краснодар, Симферополь.