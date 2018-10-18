Будет больно: Кураев спрогнозировал последствия церковного раскола на Украине

Верховная рада проголосовала за передачу Андреевской церкви Константинополю, решение было поддержано со второго раза. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что Константинопольский патриархат сможет использовать данное здание для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий, но оно останется в государственной собственности.

Религиозный и общественный деятель, богослов и философ Андрей Кураев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Киев имеет полное право на передачу церкви, поскольку здание — это государственное имущество.

«Пока для православного мира это не будет иметь никаких последствий. В данном случае государство полностью в своих правах. Плюс, предыдущий арендатор, Украинская автокефальная православная церковь в лице Макария с этим согласилась. При этом, насколько я понимаю, была нарушена их внутренняя договоренность с Филаретом, что каждый из них передает экзархам по одному собору. Филарет пока ничего не передал», — говорит отец Андрей.

По словам богослова, возможно, церковь была передана Константинополю еще и по финансовым соображениям: необходима дорогая реставрация.

То, что сейчас происходит в православном мире, Андрей Кураев охарактеризовал как «очень болезненный процесс». По его словам, Москва могла бы самостоятельно решиться на предоставление Украинской церкви автокефалии, но в итоге РПЦ не пошла на это.

«Сейчас будет больно, это правда. Потому что где два украинца, там и три гетмана. И в каждом селе пойдут перевыборные приходские собрания: идти им куда-то или оставаться. Консенсуса практически не будет: будет недовольное меньшинство и недовольное большинство. Когда подобные процессы протекали на Западной Украине в начале 90-х годов, то общины уходили к униатам», — напоминает собеседник агентства.

Тогда комиссия в составе Московского патриархата, Украинской православной Церкви, руководство униатов и Ватикана составили документ, в котором была прописана определенная норма. Согласно ей, если община принимает решение остаться в православии или же перейти в униатство, то победившее большинство обязано обеспечить молитвенными помещениями меньшинство.

«Это было очень разумно и правильно. К сожалению, это осталось лишь на бумаге: униаты ничего для православных не построили. Но, в принципе, к этой форме сейчас можно было бы вернуться», — резюмировал Андрей Кураев.

Напомним, передача церкви проходит на фоне решений, принятых синодом Константинопольского патриархата, о том, что Украина может получить томос после объединительного собора украинских православных церквей. Священный синод Константинополь ранее отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, фактически спровоцировав раскол.