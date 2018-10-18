Шойгу прибыл в Китай на заседание комиссии по ВТС

Пекин, 18 октября. Глава министерства обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Китай, где в предстоящую пятницу проведет XXIII заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская​​​.

Отмечается, что заседание пройдет в китайской столице совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В ходе переговоров будут подведены результаты работы за 12 месяцев и намечены первоочередные задачи в области ВТС.