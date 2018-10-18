Госдума приняла в первом чтении проект о «заморозке» накопительной пенсии до 2021 года

Москва, 18 октября. Депутаты Государственной думы России на пленарном заседании в четверг приняли в первом чтении правительственный законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии в России до 2021 года.

Согласно документу, законопроект предполагает заморозить отчисления накопительной пенсии еще на год. Таким образом, «заморозку» продлят до 2021 года.

Согласно действующим российским законам, такая норм действует до 2020 года. Напомним, с 2014 года отчисления россиян от заработной платы в размере 6% направляются в страховую часть пенсии. Они идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Ранее сообщалось, что правительство РФ готовит предложения по окончательному решению вопроса с накопительной частью пенсий. Об этом а заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Комитет принял решение «в последний раз» рекомендовать коллегам принять законопроект о заморозке накопительной части пенсий некоторых россиян. Как пояснил председатель комитета Ярослав Нилов, «заморозка» касается граждан моложе 1967 года, которые подавали заявление о формировании накопительной части пенсии. У остальных, так называемых «молчунов», все средства с 1 января 2014 года идут на формирование страховой части пенсии.