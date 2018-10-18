Российские бизнесмены быстрее всех в мире увеличили свое состояние

Москва, 18 октября. Российские предприниматели, входящие в список богатейших людей России, увеличили свое состояние в процентном соотношении больше, чем бизнесмены из других стран.

В 2017 году богатейшие россияне увеличили свое состояние на 10,8%. За аналогичный период времени американские предприниматели стали богаче на 7,5%, а британцы — на 3,4%.

Как сообщает агентство Bloomberg, совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон увеличил свое состояние на 4,3 млрд долларов. Теперь оно составляет 21 млрд долларов Также на 4 млрд стал богаче другой аукционер «Новатэк» Геннадий Тимченко. Владелец «Лукойла» Вагит Аликперов увеличил свое состояние на 3,5 млрд долларов.

Также за год стали богаче Роман Абрамович, владелец НЛМК Владимир Лисин, а также акционер EuroChem Андрей Мельниченко.

Отметим, что самые худшие финансовые показатели продемонстрировали бизнесмены в Китае. За прошлый год большинство из них распродали свои активы в сфере недвижимости и технологий. Всего десять самых состоятельных предпринимателей Китая потеряли 27% доходов.