Ликвидация рисков: эксперт объяснил сокращение вложений РФ в гособлигации США

Москва, 18 октября. Очередное сокращение российских вложений в государственные облигации США носит технический и естественный характер. Вывод резервов РФ из США будет продолжаться, заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ранее Минфин США опубликовал информацию о вложениях РФ в государственный долг Вашингтона по состоянию на конец августа. Объем средств России сократился с 14,9 миллиарда долларов до 14 миллиардов долларов. Из списка крупнейших держателей госдолга США РФ вышла в мае 2018 года.

Хестанов отметил, что российские монетарные власти, вероятно, не стали покупать новые облигации США, а срок действия обязательств по одному из предыдущих выпусков истек. Именно по этой причине объем российских вложений сократился, причем Россия получает прибыль.

«Единственное объяснение, почему Россия кардинально изменила подход к вложению своих резервов, — стремление подстраховаться», — сказал Хестанов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что в случае ухудшения отношений Москвы и Вашингтона есть риск, что власти США наложат санкции на российские резервы. Подобный прецедент произошел, когда Штаты заморозили вложения Ирана. Тегеран из-за этого испытал ряд трудностей.

«В России эти риски заблаговременно ликвидировали», — резюмировал Хестанов.

Он также отметил, что если бы США заморозили российские активы, вернуть их было бы крайне проблематично. Процесс мог растянуться на несколько лет. Причем все зависело бы исключительно от решения Вашингтона.