Крепкая семья и охрана в школах: в Госдуме указали, над чем надо работать после трагедии в Керчи

В настоящее время практика психологической помощи учащимся в российских школах, среднеспециальных учебных заведениях и вузах отработана недостаточно, требуют внимания также и другие вопросы безопасности в школах. Первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей в Государственной думе РФ Ольга Окунева в интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, на какие вопросы в сфере образования депутатам и работникам отрасли необходимо обратить внимание в первую очередь.

Окунева, в частности, рассказала о том, что на заседаниях комитета обсуждались меры поддержки семей с детьми и реализации соответствующего плана мероприятий в рамках Федерального нацпроекта «Образование».

«В письменном ответе на вопросы депутатов Думы о психологической помощи в образовательных учреждениях министр образования ответила, что у нас есть профстандарт — но порядка только 20% психологов отвечают этому стандарту, остальные имеют среднеспециальное образование и иные квалификации. Безусловно, в этом направлении надо работать», — рассказала Ольга Окунева.

Депутат также обратила внимание на существующую сегодня проблему взаимоотношений между родителями и детьми.

«Многое зависит и от того, насколько родители близки своим детям, насколько дети делятся со своими родителями своими переживаниями, ощущениями. В рамках проекта «Крепкая семья» мы проводим «школы грамотного родителя», где говорим с родителями об этом подробно», — рассказала депутат.

Особое внимание, по мнению парламентария, в ближайшее время стоит уделить и обеспечению безопасности как в школах, так и в учреждениях профессионального образования.

«Безусловно, школа и образовательные организации должны быть территорией безопасности. Каждая образовательная организация после трагедии должна еще более внимательно относиться к тому, что происходит на своей территории, — подчеркнула Окунева. Руководителям этих образовательных организаций совместно с органами власти субъектов федерации, муниципалитетами, предстоит подумать о том, как все эти вопросы должны организовываться и финансироваться».

Депутат также не исключила возможности пересмотра существующей системы организации охраны в школах.

«Ранее мы говорили о том, что родители сами организовывают и оплачивают видеонаблюдение и охрану, о том, что образовательные учреждения не могут содержать охранников... Я думаю, всем этим вопросам еще раз будет уделено внимание, чтобы они решались. В том числе, разумеется, наш комитет уделит этому внимание», — резюмировала Окунева.

Напомним, вчера 18-летний Владислав Росляков, студент 4 курса, устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, после чего свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовом убийстве. По последним данным, число погибших достигло 21 человека, а 43 человека, пострадавших во время стрельбы, остаются в больницах.