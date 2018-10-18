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«Керченскому стрелку» назначена посмертная психиатрическая экспертиза

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«Керченскому стрелку» назначена посмертная психиатрическая экспертиза

Москва, 18 октября. Следствие назначило посмертную психолого-психиатрическую экспертизу 18-летнему студенту политехнического колледжа в Керчи Владиславу Рослякову, который накануне совершил массовое убийство в данном учебном заведении. Соответствующая информация представлена в пресс-релизе СК РФ.

В сообщении отмечается, что следователи провели обыски в съемной квартире, в которой Росляков проживал вместе с матерью, а также в жилых помещениях, принадлежащих родственникам подозреваемого. Была назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову, судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы.

Следователи продолжают допрашивать потерпевших, свидетелей, преподавательский состав колледжа.

Как сообщает издание «МИР24», родные «керченского стрелка» заявили, что в последние годы он чрезмерно увлекался компьютерными играми и оружием. Бабушка Рослякова отметила, что незадолго до случившегося внук стал вести себя странно. 

Автор: Тимур Румянцев
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