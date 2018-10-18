Сирия: новая партия беженцев прибыла на родину из Ливана

Дамаск, 18 октября. Ряд сирийских автобусов с сотнями мирных граждан пересек новый пограничный переход «Дабуссия» накануне, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

После завершения процесса оформления все семьи будут направлены в свои дома, расположенные в провинциях Хомс, Дамаск, Хама или Алеппо.

В интервью нашему корреспонденту сирийские граждане сообщили, что большая часть беженцев, находящаяся на территории других стран, очень хочет вернуться обратно после восстановления безопасности и стабильности в САР.

Сейчас они дожидаются завершения договоренностей между сирийскими и ливанскими властями, чтобы получить возможность попасть на родину.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новая партия сирийских беженцев из Ливана пересекла контрольно-пропускные пункты «Дабуссия» и «Джейдет-Ябус» в Сирии.

Напомним, что в данный момент на пограничном посту имеется специальный медицинский корпус, который помогает пострадавшим сирийским семьям, вернувшимся домой.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также активно содействуют в процессе размещения людей по провинциям республики. Практически ежедневно созданный российской стороной Центр приема и распределения беженцев сообщает о новых населенных пунктах, готовых принять своих жителей обратно.

Всего с начала военной операции в Сирии в свои дома смогли вернуться более 1,5 миллиона человек. Более 2,5 тысяч населенных пунктов САР захотели присоединиться к процессу перемирия, который начался в стране.

В целом с начала военного конфликта на территорию Ливана прибыло более двух миллионов сирийцев. Уже в мае 2015 года в стране не было места для поселения беженцев из соседней страны. На сегодняшний день в Ливане продолжает оставаться чуть меньше миллиона сирийцев, однако они постепенно возвращаются в родные дома.