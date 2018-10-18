«Бенефициар всей этой истории Украина»: Коротченко рассказал, где искать сообщников и вдохновителей «керченского стрелка»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «керченский стрелок» Владислав Росляков, которого подозревают в убийстве не менее двадцати студентов и преподавателей колледжа, не мог действовать в одиночку. По мнению Аксенова, у предполагаемого убийцы могли быть сообщники на стадии подготовки преступления.

«На месте он действовал один, это уже понятно и установлено, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, этот негодяй в одиночку осуществить не мог», — цитирует слова Аксенова РИА Новости.

Глава Крыма отметил, что задача следствия установить, кто помогал Рослякову в подготовке нападения.

Внимательно исследовать связи предполагаемого преступника призывает и главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

«Как человек в 18 лет мог действовать фактически как профессиональный спецназовец, подготовленный и обученный? Это сразу вызывает сомнение, — отметил Коротченко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-первых, где он взял деньги? Он из малообеспеченной семьи, жил на съемной квартире с матерью, которая работает санитаркой. Сколько получает санитарка? Десять, может, 12 тысяч. А получается, что он закупил помповое ружье и огромное количество боеприпасов. И сам профессионально сделал самодельные взрывные устройства, и не одно. На это надо массу денег. Взрывчатка у нас, как известно, в свободном доступе отсутствует. А для того, чтобы покупать оружие и взрывчатые вещества, нужны деньги, которых у него не могло быть по определению».

Все эти вопросы следствие обязательно должно отработать, почеркнул военный эксперт.

«Кроме того, нужно обратить внимание на профессиональный уровень исполнения этого преступления — это мог совершить человек психологически устойчивый, подготовленный к убийствам, — продолжил политолог. — Мое убеждение, что этот мальчик не мог действовать в одиночку. Либо его кто-то поддерживал, либо его кто-то готовил. В любом случае все эти вещи необходимо расследовать, в том числе по связям с возможными сообщниками».

Ну а если задаться классическим вопросом, кому это могло быть выгодно, то, по мнению Игоря Коротченко, следы стоит поискать в Киеве.

«Если говорить о тех, кто мог вдохновить убийцу на такого рода бойню, еще раз повторю: нужно смотреть, кому это выгодно? Это, в первую очередь, выгодно Украине. Я не обвиняю эту страну, я просто рассуждаю, что бенефициар всей этой истории — Украина, которая на все 100% будет использовать эту трагедию для своей пропаганды. Кто заявлял о необходимости терактов в Крыму? Чьи политики и общественные деятели открыто призывали нанести ракетные удары по Москве, по Крымскому мосту? Кто призывал дестабилизировать Крым? Только Украина! Еще раз подчеркиваю: украинский след здесь должен отрабатываться в качестве одной из основных версий, естественно, наряду со всеми остальными», — резюмировал Игорь Коротченко.

Напомним, в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в результате взрыва и стрельбы погибли не менее двадцати человек. В нападении подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который позже был найден мертвым. Предполагается, что он действовал в одиночку.

В больницах остаются 44 раненых, из них несколько человек в крайне тяжелом состоянии. На данный момент все погибшие опознаны, власти Крыма опубликовали списки жертв.