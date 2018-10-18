Тариф от МТС «Тарифище» признан самым популярным тарифом у абонентов

Наиболее популярный и активно развивающийся сотовый оператор МТС выпустил очередную новинку, быстро завоевавшую доверие многих россиян — тарифный план «Тарифище».

Тариф от МТС «Тарифище» привлек внимание абонентов безлимитным Интернет-доступом с неограниченной скоростью. Это главное преимущество данного предложения, которое, несомненно, порадует активных Интернет-пользователей.

Еще одним преимуществом тарифа является возможность пользоваться услугами сотового оператора как в домашнем регионе, так и за его пределами и совершать вызовы на все российские номера, независимо от региона.

Помимо безлимитного Интернета, в стартовый комплект входят 500 минут и СМС-сообщений на все номера российских мобильных операторов. При желании объемы пакетов можно изменить после перехода и увеличить количество минут и СМС-сообщений. Сделать это можно в настройках персонального кабинета пользователя.

Несмотря на столь выгодные условия тарифного плана, данное предложение имеет и недостатки. К ним относится высокая абонентская плата. Для сравнения, среди тарифов МТС найдутся предложения по более низким ценам с не менее интересными характеристиками, в том числе и с возможностью смены первоначальных объемов пакетов. Второй недостаток касается самого Интернета — сотовый оператор запрещает раздачу безлимитного трафика, а это значит, что мобильный телефон не может работать в качестве модемного устройства.

Это же условие означает, что СИМ-карту с тарифным планом «Тарифище» нельзя использовать в отдельном модемном устройстве, иначе скорость доступа к сети значительно понизится. Таким образом, выгодным безлимитным и высокоскоростным Интернетом сможет пользоваться только владелец номера. Кстати, путешествуя по стране, стоит помнить о том, что после исчерпания 500 Мб трафика скорость доступа также понизится до 128 Кбит/с.

Подводя итоги, можно признать «Тарифище» весьма удачным предложением компании, однако, не стоит забывать и о наличии нюансов, которыми сопровождаются звонки в роуминге, скорость передачи и получения данных при высокой нагрузке и многое другое. Внимательно изучайте условия тарифных планов, чтобы выбранное предложение соответствовало всем требованиям и было действительно выгодным.