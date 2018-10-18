Угроза «ВКонтакте»: в Лиге безопасного Интернета прокомментировали трагедию в Керчи

Москва, 18 октября. В российской Лиге безопасного Интернета прокомментировали произошедшую вчера страшную трагедию в Керчи, где учащийся Керченского технологического колледжа взорвал и расстрелял своих соучеников и преподавателей. Член попечительского совета Елена Мильская подчеркнула, что Лига безопасного Интернета неоднократно предупреждала об активизации в соцсетях сообществ подростков, интересующихся «скулшутингом» — то есть подобными случаями массовых расстрелов в школах и других учебных заведениях.

«Еще в апреле этого года мы направляли аналитические материалы в администрацию президента России и Генеральную прокуратуру», — подчеркнула Мильская.

«Так, в материалах, в частности, содержалась и информация о планируемом нападении на школу в городе Стерлитамак, а также данные лица, готовившегося к нападению. Ряд деструктивных сообществ в результате был внесен в реестр запрещенных сайтов», — отмечает представитель общественной организации.

Как рассказали в Лиге безопасного Интернета, в предоставленных материалах были отмечены конкретные группы и аккаунты пользователей, которые активно интересуются «скулшутингом», служат проводниками подобной информации и даже планируют подобные нападения.

«Мы фиксируем резкий рост (до 5 млн человек) количества подростков, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ в Интернете (основная площадка таких групп — российская социальная сеть «ВКонтакте»), — отмечает общественник. — После вчерашней трагедии стало очевидно, что набор инструментов по выявлению и пресечению подобного рода групп и одиночек, планирующих совершение преступлений в образовательных учреждениях, не позволяет защитить детей».

Мильская подчеркивает, что «недопустимо игнорировать информацию и мнение общественных организаций».