Украинский президент Петр Порошенко на встрече с членами постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы выразил большую благодарность за их работу в Брюсселе. На официальном сайте президента Украины опубликовали заявление о «победе» украинской делегации над России в ПАСЕ.

«Я инициировал эту встречу для того, чтобы поблагодарить нашу парламентскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы за победу», — заявил Порошенко.

По словам украинского президента, Москва хотела провести «триумфальную русскую осень или русскую весну» в Страсбурге, однако сейчас власти России «крайне растеряны и не знают, что делать дальше».

Большой вопрос вызывает именно то, что Петр Порошенко посчитал «торжеством» украинских парламентариев над Россией. Ведь делегация из Киева вела себя не только некорректно, но и совсем не профессионально по отношению к российским журналистам и другим членам Ассамблеи. Представители Украины на полях сессии ПАСЕ отказались общаться с российской съемочной группой, выкрикивая при этом националистские лозунги. А депутат Алексей Гончаренко демонстративно надел резиновые перчатки и в испуге отпрянул, когда телеведущая из России Ольга Скабеева попыталась к нему приблизиться.

Независимый политолог и журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом ФАН пояснил, что Порошенко нечем гордиться и ни о какой «победе» не может быть и речи.

«Честно говоря, распевание гимна в ответ на вопросы журналистов, причем там была не только Ольга Скабеева, но и СМИ из других стран, а также демонстрация резиновых перчаток, вызвавшая возмущение самих делегатов ПАСЕ, нельзя назвать победой. Однако президенту Украины виднее, и любые действия в предвыборный период ему нужно превратить в торжеством над Россией. В чем заключается эта победа, сложно понять. Я думаю, это может сделать квалифицированный врач-психиатр. Очевидно, что для Петра Порошенко любые события, хоть как-то связанные с Украиной и антироссийской позицией, очень важны для предвыборной повестки. Он использует любое их упоминание для того, чтобы включить в свою избирательную кампанию. Я не думаю, что эти события нужно как-то серьезно анализировать и оценивать с рациональной точки зрения, поскольку адекватного содержания тут нет», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, сам факт участия украинской делегации в обсуждениях ПАСЕ для Порошенко уже «победа». И не важно, что парламентариям из Киева нечего сказать по существу в международных вопросах.

«Так как Порошенко является частью политической платформы, и такие агрессивные заявления, содержащие антироссийскую риторику то в отношении погодных условий, то в отношении еще каких-то вещей, еще продолжатся. Он ведь продолжает вертеться внутри политического истеблишмента Украины. Сказать ему по сути политического процесса нечего, поэтому приходится использовать подобные сомнительные поводы, чтобы рассказать всем, что украинские делегаты съездили в ПАСЕ и спели гимн», — добавил Асафов.

В ПАСЕ сделали замечание депутату Гончаренко после того, как он надел резиновые перчатки во время выступления и выразил опасение «пожимать руки» в присутствии российской делегации.

«Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках, так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно», — указала председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Неоднозначное высказывание президента Украины хотя и провоцирует иностранных членов Парламентской ассамблеи, но, по большому счету, не окажет сильного воздействия на их решение по поводу возвращения РФ в организацию.