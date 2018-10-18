Аксенов о керченской трагедии: Крыму помогают все — от президента до простых граждан

Керчь, 18 октября. В Керчи продолжают разбирать завалы в политехническом колледже и эвакуировать раненых, оказывают психологическую помощь пострадавшим и, к сожалению, готовятся к похоронам погибших.

Прибывший в Керчь глава республики Сергей Аксенов отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что помощь Крыму со стороны остальной России оказывается в полном объеме.

«Нам достаточно помогают все — от президента до рядовых граждан, — ответил Аксенов на вопрос ФАН. — Все без исключения — в этом процессе. Нет такого органа власти в стране, членов партий, общественников, кто бы остался в стороне. Сейчас звонят депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены правительства, просят номер счета благотворительного фонда, куда можно перечислить помощь. У нас, правда, нет такой ситуации, но мы подумаем, как такой инструмент сделать для небезразличных людей, тех, кто хочет такое содействие оказать. Нам помощь оказывается в полном объеме — 60 млн рублей дополнительно выделяют к выплатам в 1 млн семьям погибших и 500 000 рублей раненым — выделяет федеральное правительство, республика берет на себя организацию похорон. Плюс мы договорились, чтобы несовершеннолетних детей из семей пострадавших отправили в лагеря — «Артек» и другие готовы принять. Ведущие лагеря страны с нами в контакте. Все отзваниваются, горе нас объединяет сильнее, чем радость».

Напомним, вчера студент Керченского технологического колледжа устроил мощный взрыв в стенах учебного заведения, после чего начал расстреливать учащихся и персонал колледжа из ружья 12-го калибра. В общей сложности к настоящему моменту в списках погибших числится 21 человек — в основном это учащиеся колледжа, часть из них несовершеннолетние, пострадало более 50 человек.

В связи с экстренной ситуацией в Крым прибыла глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которая руководит оказанием помощи пострадавшим. На полуострове объявлен трехдневный траур.