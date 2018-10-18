Число жертв керченской трагедии выросло до 21 | 18 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Число жертв в керченском колледже возросло до 21 Число жертв в результате взрыва и стрельбы в керченском колледже возросло до 21. При транспортировке в Москву скончалась 17-летняя студентка. Как заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов, из-за большого количества желающих помочь родственникам погибших откроют счет, куда можно будет перевести деньги. Пока такого «инструмента» нет. Глава Крыма добавил, что, несмотря на это, финансовая помощь республике оказывается в полном объеме. Стрелку, учинившему расправу в колледже, посмертно назначили психиатрическую экспертизу. Помимо этого, следователи проведут медицинские и баллистические экспертизы.

Киевские журналисты провели акцию у администрации президента Украины Журналисты киевского расследовательского проекта Bihus.Info провели акцию на Банковой улице напротив администрации президента Украины. Мероприятие приурочили к юбилею издания, а всех пришедших на него угощали чаем и конфетами, конечно, Roshen. Целью «праздника» было напомнить Петру Порошенко, о громких коррупционных скандалах, многочисленных нападениях на активистов в разных регионах Украины, расследовании о российских паспортах и недвижимости на 200 миллионов гривен. За последнее время у прессы накопилось к президенту слишком много вопросов, среди которых также и излюбленный общественностью «Чей Крым?». Однако никакой реакции от власти журналисты по-прежнему не получили.

Госдума России утвердила заявление «Об обострении ситуации на Украине» Депутаты Госдумы России единогласно утвердили заявление «Об обострении ситуации на Украине». В нем рассматривается негативное вмешательство Украины в церковно-религиозные вопросы, рост числа украинских законов, направленных против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией. Также разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, саботаж минских соглашений. Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Заявление сделано не только для россиян, но также для всей мировой общественности. В тексте документа подчеркивается «еще не поздно остановиться».