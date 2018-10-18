Путин поучаствует в работе клуба «Валдай» и улетит в Узбекистан

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин примет участие в работе международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, Песков рассказал, что глава государства ежегодно встречается с участниками клуба «Валдай», выступает перед ними. По словам пресс-секретаря, в этом году «модальность будет другой». Он уточнил, что «как такового вводного выступления президента не ожидается».

Представитель Кремля добавил, что беседа с Путиным будет состоять из двух частей. Во второй части президент ответит на вопросы участников дискуссионного клуба. По словам Пескова, встреча будет «содержательной и интересной». Потом беседа с российским лидером продолжится в неформальной обстановке.

Вечером Путин улетит в Узбекистан.

«Завтра целый день будет посвящен отношениям РФ и Узбекистана», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, в 2017 году Путин также принял участие в работе клуба «Валдай», темой которого стал «Мир будущего: через столкновение к гармонии».