«Газпром экспорт» присоединится к налоговому мониторингу

Москва, 18 октября. «Газпром экспорт» присоединится к новой форме налогового контроля. Соответствующее соглашение подписали руководитель ФНС России Михаил Мишустин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

С 1 января следующего года ООО «Газпром экспорт» присоединится к работе налогового мониторинга, он представляет собой форму контроля, в рамках которого специалисты получают доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности. Это поможет упростить процедуру проверки операций и сократить их количество. Кроме этого, появится возможность получать мнение налогового специалиста до заключения сделки, которая является потенциально рискованной или спорной.

Отметим, за три года к налоговому мониторингу присоединились 44 организации, с 2019 года их количество выросло в шесть раз.

«При налоговом мониторинге трудозатраты компаний на сопровождение налоговых проверок снижаются на треть. Сокращается объем истребуемых документов: ежегодно на 9,4 миллиона листов, или 12 тысяч файлов», — отметил Мишустин.

В настоящее время идет работа над созданием специализированного портала налогового мониторинга. Для автоматизации всего процесса будет разработан стандартный файл налогового аудита.

По словам Миллера, работа с налоговым мониторингом позволит сформировать атмосферу доверия между налоговым органом и плательщиками, сократить в десять раз объем истребуемых документов и в четыре раза снизить продолжительность налоговых проверок.