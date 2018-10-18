Кремль прокомментировал отставку де Мистуры с поста спецпосланника ООН по Сирии

Москва, 18 октября. Кремль прокомментировал отставку Стаффана де Мистуры с поста специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия надеется на продолжение процесса политического урегулирования в САР, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дмитрий Песков напомнил, что Россия оказывает поддерживающие действия по процессу сирийского урегулирования в Женевском формате, потому контакты представителей РФ со Стаффаном де Мистурой проводились на постоянной основе.

«Поэтому контакты с ним были постоянными. Не все можно назвать эффективным, но мы надеемся, что процесс политического урегулирования в Сирии будет продолжен, потому что другой альтернативы нет», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 17 октября Стаффан де Мистура сообщил, что уходит в отставку. Свой пост он оставит в конце ноября по личным причинам. О том, кто станет преемником де Мистуры на должности, информации пока нет.