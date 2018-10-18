Киев, 18 октября. В Верховной раде почтили минутой молчания погибших в результате трагедии в Керчи.

«Почтим память погибших детей», — заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий в начале заседания.

Во время выступления Парубий заявил, что подобной трагедии «никогда бы не было в украинском Крыму». Также он подчеркнул, что в «смерти людей виноват русский мир».

Представитель партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич заявил, что украинским властям необходимо объявить общенациональный траур. Он пояснил, что Киев считает жителей Крыма украинскими гражданами. Однако в Верховной раде проигнорировали данную инициативу. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко потребовала придерживаться запланированной повестки дня.

Отметим, что после трагедии в Крыму украинские власти стали специально нагнетать обстановку. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин не смог упустить случая и смешал слова соболезнования с политическими заявлениями. Высказывания Климкина возмутили не только россиян, но и украинцев.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент Керченского колледжа Влад Росляков расстрелял одногруппников, взорвал самодельную бомбу, а затем покончил с собой. Всего погиб 21 человек, 50 человек пострадали. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у стрелка, возможно, были сообщники. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».