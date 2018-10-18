Песков оценил возможность переноса столицы ДФО во Владивосток

Москва, 18 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил возможность переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток.

«Сначала должна быть проанализирована позиция на местах», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. «Есть много факторов, способствующих такой инициативе, но есть и обратные аргументированные точки зрения. Надо проанализировать», — добавил Песков.

Ранее врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко высказался за перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. 9 октября сообщалось, что инициативу о переносе столицы ДФО во Владивосток подготовят и представят президенту России Владимиру Путину до конца года.