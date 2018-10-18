Песков рассказал, какие решения нужно принять после трагедии в Керчи

Москва, 18 октября. Сиюминутные импульсивные действия после трагедии в керченском колледже объяснимы, но они вряд ли помогут делу, нужны системные решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, необходимо разобраться с обстоятельствами трагедии, точно определить все детали, только после этого специалисты должны прогнозировать те или иные действия, а также определять меры, чтобы исключить подобные риски.

«Сиюминутные импульсивные действия объяснимы, но они вряд ли помогут делу, нужны системные решения», — ответил он на вопрос о том, какие инициативы планируется внедрять после массового убийства в Керчи.

В результате массовой стрельбы в керченском колледже, по последним данным, погиб 21 человек.