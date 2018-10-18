Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Песков рассказал, какие решения нужно принять после трагедии в Керчи

48
0 Оставить комментарий

Песков рассказал, какие решения нужно принять после трагедии в Керчи

Москва, 18 октября. Сиюминутные импульсивные действия после трагедии в керченском колледже объяснимы, но они вряд ли помогут делу, нужны системные решения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, необходимо разобраться с обстоятельствами трагедии, точно определить все детали, только после этого специалисты должны прогнозировать те или иные действия, а также определять меры, чтобы исключить подобные риски.

«Сиюминутные импульсивные действия объяснимы, но они вряд ли помогут делу, нужны системные решения», — ответил он на вопрос о том, какие инициативы планируется внедрять после массового убийства в Керчи.

В результате массовой стрельбы в керченском колледже, по последним данным, погиб 21 человек. 

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое