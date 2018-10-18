Рада приняла закон об уголовной ответственности россиян за «незаконное пересечение» границы
Киев, 18 октября. Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за «незаконное пересечение» государственной границы Украины гражданами России. За принятие документа проголосовали 226 парламентариев.
В документе говорится об ответственности, налагаемой на граждан «страны-агрессора» в случае нарушения. Кроме того, уголовную ответственность будут нести нарушители без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.
Наказание, согласно законопроекту, предусматривается в виде лишения свободы. Если преступление совершено однократно, то оно будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение правил пресечения госграницы наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Совершение преступления с использованием оружия будет караться тюремным сроком до восьми лет.
Документ должен подписать президент страны Петр Порошенко. Закон вступит в силу после его опубликования в прессе.
Действующее законодательство Украины предусматривает административную ответственность за незаконное пересечение госграницы: штрафы и арест сроком на 15 суток.
Украинские власти считают Россию «страной-агрессором» с 2015 года. Киев бездоказательно заявляет, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких военных планов в отношении Украины, не вмешивается во внутренние дела соседнего государства и не является стороной конфликта в Донбассе.