Киев, 18 октября. Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за «незаконное пересечение» государственной границы Украины гражданами России. За принятие документа проголосовали 226 парламентариев.

В документе говорится об ответственности, налагаемой на граждан «страны-агрессора» в случае нарушения. Кроме того, уголовную ответственность будут нести нарушители без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения.

Наказание, согласно законопроекту, предусматривается в виде лишения свободы. Если преступление совершено однократно, то оно будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет. За повторное нарушение правил пресечения госграницы наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Совершение преступления с использованием оружия будет караться тюремным сроком до восьми лет.

Документ должен подписать президент страны Петр Порошенко. Закон вступит в силу после его опубликования в прессе.

Действующее законодательство Украины предусматривает административную ответственность за незаконное пересечение госграницы: штрафы и арест сроком на 15 суток.

Украинские власти считают Россию «страной-агрессором» с 2015 года. Киев бездоказательно заявляет, что Москва вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких военных планов в отношении Украины, не вмешивается во внутренние дела соседнего государства и не является стороной конфликта в Донбассе.