Норвежский суд решил не продлевать арест сотрудника аппарата Совфеда Бочкарева

Осло, 18 октября. Норвежский суд не стал продлевать арест сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, задержанного в воздушной гавани Осло 21 сентября по подозрению в нелегальном сборе данных. Об этом передает телерадиокомпания NRK.

Отмечается, что до этого арест Бочкарева продлевался до 18 октября​​​. Слушания относительно ареста состоялись в Осло в четверг. Если полиция безопасности страны будет подавать апелляцию после решения суда, то Бочкарев останется под стражей до вердикта апелляционного суда, передает телерадиокомпания.

Напомним, гражданина РФ Бочкарева задержали в конце сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Российское посольство в Осло сообщило о необоснованном задержании россиянина.

Дипломатическое ведомство РФ заявило протест в связи с задержанием россиянина по поддельному обвинению в разведывательной деятельности.