Студенты керченского Политеха: «Пройти в здание с оружием можно было без проблем»

Керчь, 18 октября. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался со студентами политехнического колледжа Керчи, где накануне в результаты взрыва и стрельбы погибли 21 человек.

Здание керченского политехнического колледжа оцеплено, в нем продолжаются следственные работы. Со стороны видны выбитые от взрыва окна со стороны столовой и холла здания — именно там, по версии следствия, так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем открыл огонь по людям.

Студенты Политеха рассказали корреспонденту ФАН, что зайти в здание по студенческому билету можно было с чем угодно — рамка металлоискателя хоть и стояла, но была отключена.

«Если ты из колледжа, можно было заходить без досмотра», — говорит Алексей с третьего курса.

По словам ребят, которые вчера пришли на учебу, все произошло очень быстро — от взрыва до окончания стрельбы прошло минут пять.

«Началась паника, все бросились бежать кто куда, — рассказывает ФАН Анастасия с того же курса. — Один из заборов был обмотан колючей проволокой, через него было не перелезть, но нам было все равно — лишь бы спастись».

Ребятам повезло выбраться из здания живыми, спаслись и все их однокурсники.

«Кому-то повезло, что он был не в колледже в этот момент, — говорят студенты. — Это была перемена после пары, кто-то пошел в «Пятерочку» за едой или в другую столовую».

По последним данным, в керченской трагедии погиб 21 человек, десятки пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. Люди несут цветы к зданию колледжа.