Путин в день рождения Безрукова отметил многогранный талант артиста

Москва, 18 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил актера театра и кино Сергея Безрукова с 45-летним юбилеем, добавив, что многогранный талант артиста является основным залогом его актерского успеха. Поздравительная телеграмма в четверг размещена на сайте Кремля.

«Многогранный талант, неустанная работа над собой и стремление к новаторству стали главными слагаемыми вашего актерского успеха, помогли состояться на режиссерском поприще», — следует из телеграммы президента.

Российский лидер также отметил весомый вклад в общественную деятельность Безрукова и его участие в реализации важных социальных и благотворительных идей.

Как сообщала «Культуромания», в четверг в российской столице пройдет дебютный концерт музыкального коллектива Безрукова «Крестный папа». Выступление приурочено к дню рождения артиста.