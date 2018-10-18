Аксенов рассказал, когда Керченский колледж возобновит работу

Керчь, 18 октября. Керченский колледж, в котором, по основной версии следствия, 18-летний студент расстрелял учеников, возобновит работу 22 октября. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в настоящий момент власти занимаются ликвидацией последствий трагедии. Он подчеркнул, что коллектив учебного заведения понимает, что колледж должен возобновить работу.

«[Они] должны это сделать, показать, что никто никого не запугал», — подчеркнул Аксенов.

Как ранее сообщал Infox.ru, правоохранители не располагают данными про мотивы стрелка. Молодой человек не вел страницы в социальных сетях и не оставлял никаких записок. Сокурсники отмечали, что студент не проявлял агрессии, а также мало с кем общался.

Напомним, что 17 октября 18-летний студент четвертого курса Влад Росляков расстрелял учащихся техникума в Керчи, а затем подорвал самодельную бомбу. 21 человек погиб, более 50 получили травмы. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о состоянии двух пострадавших в трагедии.