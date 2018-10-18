Пахнет грозой: эксперт объяснил, зачем американские СМИ готовят США к новой войне

Почти половина военнослужащих в Соединенных Штатах выразила уверенность в том, что США вскоре примут участие в полномасштабной войне, свидетельствуют данные опроса издания Military Times. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно результатам исследования, 46% американских военных считают, что их страна примет участие в войне в течение следующего года. В 2017 году такую точку зрения высказывали лишь 5% опрошенных. Кроме того, большинство опрошенных (71%) считают, что основным противником в возможной войне будет Россия, на втором месте — Китай (69%). Напомним, что в прошлом году за Россию высказывались 53%, а за Китай — 45%.

Ситуация в мире обостряется

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал в беседе с ФАН опрос американских СМИ, которые готовят США к новой войне.

«В целом ситуация в мире обостряется, можно сказать — «пахнет грозой». Когда политики вроде Трампа позволяют себе говорить, что вот-вот начнется ядерная война, то естественно, что у военнослужащих складывается определенное ощущение. Риторика руководителей государств и политического истеблишмента очень воинственная, и не только в США. Другое дело, что нагнетание военной истерии часто выгодно политикам. Выгодно и руководству США, и Украины, и КНДР, и много кому еще. Причем градус милитаризма постоянно повышается», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что если раньше в Соединенных Штатах была распространена в общественном сознании концепция, что американцы могут победить небольшие государства дистанционно, при помощи роботов, то теперь общество в США пугают масштабной войной. Но политолог выразил надежду, что войны не случится — тем более крупномасштабной.

«Вся практика последних десятилетий показывает, что США нападают только на самых беззащитных, тех, кто в силу технической отсталости не может дать отпор. Так американцы вторглись в Ирак, разбомбили Югославию, уничтожили Ливию, хотели уничтожить Сирию. Но вот, например, напасть на Иран командование в Вашингтоне боится. Точно так же, как не трогают Северную Корею. Вряд ли в США есть горячие головы, которые всерьез могут начать войну с Китаем или Россией», — добавил Андрей Иванов.

С другой стороны, подчеркнул эксперт, тенденция крайне тревожная — ушло поколение, которое боялось ядерной войны. Сейчас в головах некоторых представителей американской элиты действительно возникают мысли, что даже применение ядерного оружия — «не такая уж страшная вещь». Сейчас они в меньшинстве, но если постоянно нагнетать обстановку, то это может привести к самым трагическим последствиям.

«Я бы сказал, что сейчас мир переживает определенный мировоззренческий кризис, будто стоит на развилке. Можно пойти по пути созидания, решения сложных глобальных проблем, таких как глобальное потепление, при помощи высоких технологий. Можно вкладываться в человеческий капитал, в утверждение принципов гуманизма. Но можно ведь и пойти по пути всеобщего хаоса, когда уничтожение целых народов будет казаться нормальным явлением», — заключил Андрей Иванов.

Отметим — Соединенные Штаты не выиграли ни одной серьезной военной кампании за последние полвека. Они понесли огромные потери во время Корейской войны, не достигнув поставленных целей, увязли во Вьетнамской войне и вынуждены были бежать из Индокитая. Кроме того, США так и не смогли принести «мир и процветание» в Ирак и Афганистан — сейчас там царят хаос и кровопролитие.