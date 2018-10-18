Украина «решительно осудила» Сирию за прием крымской делегации

Киев, 18 октября. Министерство иностранных дел Украины осудило официальные контакты Сирийской Арабской Республики с Республикой Крым, делегация которой на этой неделе посетила САР. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского МИД.

Как указано в заявлении, Киев решительно осуждает официальные контакты Сирии с «оккупационной администрацией АР Крым». В связи с этим Дамаску была передана нота протеста.

В МИД также раскритиковали контакты сторон и заключение Меморандума о сотрудничестве, назвав это нарушением основополагающих норм и принципов международного права, вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением государственного суверенитета Украины. Кроме того, в Киеве полагают, что сирийские власти «наносят непоправимый вред дипломатическим отношениям» с Украиной, а также «пытаются угодить действующему российскому режиму».

15-16 октября в Дамаске находилась делегация Крыма. Глава делегации, руководитель региона Сергей Аксенов и министр экономики Сирии подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве.

Крым вернулся в состав России по итогам проведенного референдума после госпереворота на Украине в 2014 году. Киев до сих пор называет регион «временно оккупированной территорией».