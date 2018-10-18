Назван эффективный способ преодоления чувства беспокойства

Москва, 18 октября. Психолог Аризонского Университета рассказал о взаимосвязи между беспокойством и физической активностью, которая характеризуется многофакторным характером. По его словам, через одно можно воздействовать на другое.

Установлено, что благодаря регулярным физическим упражнениям снимается беспокойство, уменьшается частота и тяжесть панических атак. Люди, испытывающие хроническую тревогу, отмечают, что физическая активность оказывает благоприятное воздействие на состояние тревожности.

Ученые также провели исследования, по итогам которых стало ясно, что благоприятные эффекты упражнений аналогичны эффектам медитации, силовые тренировки убирают тревожность, особенно когда они проводятся на регулярной основе.

Симптомы беспокойства может значительно уменьшить ежедневная программа тренировок, длительностью не менее 20-30 минут. Регулярные занятия уменьшают тяжесть и частоту панических атак, что также подтверждают результаты исследования воздействия физических упражнений, сообщает издание Planet Today.