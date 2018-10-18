Сирия новости 18 октября 12.30: террористы ИГ казнили пять мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Алеппо зафиксированы перестрелки между САА и боевиками

Сирия, 18 октября. Террористы ИГ1 казнили пять гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо зафиксированы перестрелки между САА и боевиками, жители Ракки продолжают своими силами восстанавливать город. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо.

«Исламское государство»1: казнило пять мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Курды: потеряли трех боевиков раненными в Дейр-эз-Зоре, роют тоннель в Ракке.

Провинция Дамаск

В районе Хамурия Восточной Гуты продолжаются работы по ликвидации боеприпасов, оставленных радикальными исламистами, передает местный источник в Telegram (@UnitedNetworksFSNN).

Напомним, инженерные бригады правительственных войск САР уничтожают мины и СВУ боевиков на освобожденных весной этого года территориях в пригороде Дамаска. Джихадисты, базировавшиеся в этом районе, были вынуждены сдать свои позиции САА, получив возможность беспрепятственно выехать в Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что радикальные исламисты возобновили обстрел жилых районов административного центра провинции Алеппо.

К западу от города зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что перестрелки между правительственными войсками САР и джихадистами отмечаются в районе Аль-Мансура.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между курдскими военизированными отрядами и террористами «Исламского государства». Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в поселении Аль-Бахра сработало взрывное устройство, заложенное радикальными исламистами. В результате детонации СВУ, ранения получили три члена SDF.

Также информагентство Damascus Now пишет, что боевики ИГИЛ1 казнили пять мирных жителей населенного пункта Аш-Шаафа.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RaqqaRc), что мирные жители административного центра региона продолжают своими силами разбирать завалы и восстанавливать здания и инфраструктуру.

Одновременно с этим боевики Демократических сил Сирии (SDF) роют тоннель в населенном пункте Аль-Манбатых к северу от города. Об этом пишет информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Причины, по которым курды приступили к укреплению позиций в этом районе, неизвестны.

Ирак

Банда «Исламского государства» напала на автобус, двигавшийся по трассе Багдад – Киркук, передает информационное агентство Iraqi News. В результате атаки радикальных исламистов пострадало три мирных иракца.

На востоке Багдада прогремел взрыв, пишет Iraqi News. При детонации СВУ два человека получили ранения.

Еще одна мина разорвалась на севере провинции Салах эд-Дин. По сведениям информагентства Iraqi News, в результате происшествия погибло три сотрудника полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)