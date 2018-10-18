В Киеве испугались возможного «наступления» России после трагедии в Керчи

Киев, 18 октября. В Киеве испугались, что произошедшая в керченском колледже трагедия может стать «поводом для войны» с Россией. Об этом заявил работающий на запрещенную в РФ организацию «Меджлис1 крымско-татарского народа» Айдер Муждабаев.

По его словам, на Украине можно ожидать возможного «наступления» России. Войска РФ, якобы «размещенные вдоль всей границы Украины», находятся в боевой готовности.

«Любое убийство на Украине, любые нападения на храмы Московского патриархата и любая серия терактов может быть использована как повод для войны в самом широком смысле этого слова», — написал Муждабаев в своем блоге.

По его словам, «война» может быть «диверсионной и дипломатической». Кроме того Муждабаев сослался на некие «западные разведданные», согласно которым «российские войска реально могут двинуться вперед в любое время».

Отметим, что украинские власти используют керченскую трагедию как повод для очередных политических заявлений о Крыме. Например, Петр Порошенко, выражая сочувствие семьям погибших в Керчи, подчеркнул, что жертвы являются «украинскими гражданами». Кроме того премьер страны Владимир Гройсман в соболезнованиях также подчеркнул, что Крым является украинской территорией.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли стрельба и взрыв. Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 20 человек. Ранены, по разным данным, около 50 человек. Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования семьям и близким погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией. Куратором следствия станет заместитель руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Голкин. Ранее он курировал дела о теракте над Синайским полуостровом, о теракте в метро Санкт-Петербурга и о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что трагедия в политехническом колледже в Керчи стала шоком для всего региона.

Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота на Украине в регионе провели референдум. Согласно его результатам, 95% жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее, Киев считает полуостров своей территорией. Украинские власти в связи с этим неоднократно и голословно заявляют о неких «военных планах» России. Москва подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона закрыт окончательно. Кроме того, власти РФ отмечали, что не имеют никаких военных планов в отношении Украины и придерживаются политики невмешательства во внутренние дела Киева.

1 Организация запрещена на территории РФ.