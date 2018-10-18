Число жертв «керченского стрелка» выросло до 21 человека

Керчь, 18 октября. Число жертв нападения на колледж в Керчи выросло до 21 человека, сообщил источник ФАН.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, при транспортировке погибла одна из пострадавших, которой понадобилась врачебная помощь в федеральном медцентре. Ее перевозили в Москву.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что десять пострадавших находятся в реанимации. Несмотря на то, что их состояние стабилизировалось, они все в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Таких пациентов в четверг начали эвакуировать в федеральные медицинские центры.

Трагедия произошла в среду. Изначально сообщалось о взрыве бытового газа в техникуме Керчи и 10 погибших. Позже стало известно, что студент четвертого курса учебного заведения Владислав Росляков пришел в колледж с помповым ружьем. Он открыл огонь по своим сверстникам, а также сотрудникам и преподавателям на втором этаже. Позже студент спустился на первый этаж и подорвал самодельное взрывное устройство. Пострадали около 50 человек. Основная часть жертв и пострадавших – подростки, которые учились в колледже.